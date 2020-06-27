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27.06.2020  16:06   

Геннадія Кернеса привітали Герої України Харківщини

Голова Харківської обласної громадської організації «Спілка Героїв України» Віктор Остапчук сьогодні, 27 червня, привітав Харківського міського голову Геннадія Кернеса із днем народження.


://city.kharkov.ua

Віктор Остапчук привітав мера від імені Спілки Героїв України Харківщини, які є Почесними громадянами міста Харкова.

«Ми вважаємо, що Першій столиці дійсно пощастило, адже місто очолює мудрий керівник, людина, яка закохана в Харків і невтомно працює заради його процвітання. Результати Вашої любові та праці, виваженого та мудрого управління містом сьогодні бачать всі. З кожним днем Харків стає ще комфортнішим та прекраснішим, а харків’яни почуваються у рідному місті спокійно і затишно.

Щиро дякуємо за плідну співпрацю та від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, наснаги, нових життєвих та професійних досягнень, подальшої підтримки та вдячності земляків. Нехай Бог береже Вас і Вашу родину! Нехай наш улюблений Харків і надалі буде успішним!» - сказано у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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