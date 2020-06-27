Геннадія Кернеса привітали Герої України Харківщини

Голова Харківської обласної громадської організації «Спілка Героїв України» Віктор Остапчук сьогодні, 27 червня, привітав Харківського міського голову Геннадія Кернеса із днем народження.
Віктор Остапчук привітав мера від імені Спілки Героїв України Харківщини, які є Почесними громадянами міста Харкова.
«Ми вважаємо, що Першій столиці дійсно пощастило, адже місто очолює мудрий керівник, людина, яка закохана в Харків і невтомно працює заради його процвітання. Результати Вашої любові та праці, виваженого та мудрого управління містом сьогодні бачать всі. З кожним днем Харків стає ще комфортнішим та прекраснішим, а харків’яни почуваються у рідному місті спокійно і затишно.
Щиро дякуємо за плідну співпрацю та від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, наснаги, нових життєвих та професійних досягнень, подальшої підтримки та вдячності земляків. Нехай Бог береже Вас і Вашу родину! Нехай наш улюблений Харків і надалі буде успішним!» - сказано у привітанні.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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