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27.06.2020  12:16   

На ім'я Геннадія Кернеса надходять вітальні телеграми

Харківського міського голову Геннадія Кернеса сьогодні, 27 червня, вітають із днем народження.


://city.kharkov.ua

Мер Харкова святкує своє 61-річчя. 

На ім'я Геннадія Кернеса надійшли численні телеграми та листівки з вітаннями, зокрема, від мерів українських міст. Свого колегу привітали Дніпровський міський голова Борис Філатов, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, міський голова Рівного Володимир Хомко, міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, Ізюмський міський голова Валерій Марченко. Також вітальна листівка надійшла від Полтавської міської ради.

Зокрема, у привітанні Володимира Хомка сказано: «Зичу Вам міцного здоров’я, благополуччя, невичерпної енергії та реалізації усіх високих планів і задумів. Переконаний, що Ваші багатий життєвий досвід, цілеспрямованість, професіоналізм та наполегливість стануть надійним підґрунтям подальших успіхів. Нехай здійснюються всі очікування, втілюється в життя все задумане та омріяне. Удачі Вам та нових життєвих перемог!» 

У телеграмі від Бориса Філатова, зокрема, говориться: «Нехай усі Ваші задуми знаходять відображення в реальних результатах, а кожен день дарує тепло і радість. Міцного Вам здоров’я, родинного благополуччя та успіхів в усіх починаннях». 

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, харьков, поздравление, телеграмма, день рождения
 
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