Прем'єр-міністр України привітав Геннадія Кернеса з днем народження

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 27 червня, привітав Харківського міського голову Геннадія Кернеса з днем народження.
Меру Харкова виповнився 61 рік.
«Щиросердно вітаю з Днем народження. Бажаю Вам і Вашій родині міцного здоров'я, злагоди, миру і добра.
Нових звершень на благо розквіту нашої Держави для процвітання і збагачення всієї України!» - сказано у привітанні Прем'єр-міністра.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажность:
давление:
ветер: