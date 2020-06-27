27.06.2020 14:13

Прем'єр-міністр України привітав Геннадія Кернеса з днем народження

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 27 червня, привітав Харківського міського голову Геннадія Кернеса з днем народження.



://city.kharkov.ua

Меру Харкова виповнився 61 рік.



«Щиросердно вітаю з Днем народження. Бажаю Вам і Вашій родині міцного здоров'я, злагоди, миру і добра.



Нових звершень на благо розквіту нашої Держави для процвітання і збагачення всієї України!» - сказано у привітанні Прем'єр-міністра.