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27.06.2020  14:13   

Прем'єр-міністр України привітав Геннадія Кернеса з днем народження

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 27 червня, привітав Харківського міського голову Геннадія Кернеса з днем народження.


://city.kharkov.ua

Меру Харкова виповнився 61 рік.

«Щиросердно вітаю з Днем народження. Бажаю Вам і Вашій родині міцного здоров'я, злагоди, миру і добра.

Нових звершень на благо розквіту нашої Держави для процвітання і збагачення всієї України!» - сказано у привітанні Прем'єр-міністра.

Источник:   ХГС
 Тэги:  городской голова, кернес, харьков поздравление
 
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