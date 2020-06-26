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26.06.2020  12:21   

Харьков в очередной раз подчеркнул статус первой молодежной и студенческой столицы

На Харьковщине среди молодежи 331 доктор философии и 5 докторов наук


://city.kharkov.ua/

Ежегодно в Украине в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи. В этом году праздник приходится на 28 июня.

На 1 января 2020 численность постоянного населения Харьковской области составляла 2642,8 тыс. человек, из них молодежи - 716,6 тыс. человек, или 27,1% общего населения области. Среди молодежи на 100 девочек приходилось 107 мальчиков.

В 2019 году в возрасте до 35 лет поженились 12,1 тыс. женщин и 11,3 тыс. мужчин.

На начало 2019/20 учебного года в учреждениях высшего образования области обучалось 165,2 тыс. студентов.

К концу 2019 количество исследователей в возрасте до 35 лет, задействованных в выполнении научных исследований и разработок, составляла 1405 человек, среди которых 331 доктор философии (кандидат наук) и 5 ​​докторов наук.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  харьков, статистика, молодежь, подсчет
 
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