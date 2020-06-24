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24.06.2020  18:07   

У Харкові збільшили вартість пільгової санаторної путівки для ветеранів

Гранична вартість санаторно-курортної путівки на 2020 рік встановлена ​​в розмірі 9 тис. 288 грн.


//city.kharkov.ua
Таке рішення було ухвалено сьогодні, 24 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Торік максимальна вартість путівки складала 8 тис. 760 грн.
 
Як повідомила директор Департаменту соціальної політики Лариса Болгова, цього року за рахунок коштів міського бюджету планується оздоровити 853 харків'янина.
 
Пільгові путівки передбачені ветеранам війни та учасникам бойових дій, а також жертвам нацистських переслідувань.
 
Санаторно-курортні путівки видаються в районних управліннях соціального захисту населення.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  льготная путевка, ветераны, харьков
 
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