У Харкові презентують молодіжну радіостанцію

Презентація молодіжної інтернет-радіостанції «HRK.FM» відбудеться 25 червня в Харкові.
Як повідомили у Харківському міському центрі дозвілля молоді, презентація приурочена до Дня молоді. Проєкт зі створення в місті нової радіостанції був визнаний переможцем конкурсу на бюджет участі (громадський бюджет) 2018 року. Його автор - харків'янин Сергій Міллер, відомий як DJ Mawrick.
Презентація радіостанції відбудеться онлайн і пройде у форматі «DJ Stream» - коли діджеї грають в незвичних локаціях міста і транслюють свій виступ в інтернеті.
Початок заходу - о 20:30.
Трансляція відбудеться в прямому ефірі на сайті радіостанції «HRK.FM», у соцмережах на сторінці Центру дозвілля молоді у «Facebook» та «Instagram», а також на особистій сторінці Сергія Міллера.
Організатори заходу: Харківський міський центр дозвілля молоді за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради та Громадської Організації «Найт Піпл».
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