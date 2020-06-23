23.06.2020 15:33

«Полезная программа»: ТОП-3 самых популярных завтраков

Во вторник, 23 июня, на «Интере» вышел новый спецвыпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу составили рейтинг самых популярных продуктов для завтрака. По мнению специалистов, утренний прием пищи должен быть легким, но при этом давать бодрость и энергию на весь день.



// inter.ua

Не позавтракал – день насмарку! Ни сил, ни желания работать. Что же съесть утром, чтобы до обеда чувствовать себя сытым и бодрым, – сухой завтрак, манную кашу или творожную массу? Какой из этих завтраков – самый питательный, а какой – самый полезный? И чем лучше кормить детей, чтобы не навредить их здоровью?

СУХИЕ ЗАВТРАКИ

Мюсли, снеки, хлопья, гранола... Они способны быстро утолить чувство голода и просто незаменимы, когда вы спешите. Конечно, у сухих завтраков много плюсов. Они – хорошие сорбенты, выводят из организма холестерин, тяжелые металлы, токсины, стимулируют работу кишечника, развивают микрофлору и оказывают благотворное влияние на иммунную систему. Кукурузные хлопья богаты витаминами А и Е, в овсяных – много фосфора и магния, а рисовые содержат полезные аминокислоты, которые необходимы организму. Но есть и минусы.

«Главная опасность сухих завтраков – сахар, –говорит врач-педиатр Анна Горбань. – Изначально американские и европейские врачи задумывали сухие завтраки как часть лечебного рациона. Но потом в хлопья и мюсли стали добавлять слишком много сахара, а он однозначно вреден, даже несмотря на все полезные составляющие – витамины и минералы. Добавьте к этому высокую калорийность (389 ккал/100 г) и быстрые углеводы из муки – и получается сахарная бомба, которая бьет и по нашему здоровью, и по фигуре. Поэтому лучший выбор – цельнозерновые хлопья в сочетании с кисломолочными продуктами (йогурт, кефир, простокваша). Не рекомендуется употребление сухих завтраков детям до 6 лет, а также людям с сахарным диабетом, нарушениями пищеварения и обмена веществ».

МАНКА

Еще один популярный продукт для завтрака знаком нам с детства – манка! Эта каша не просто питательная, но и очень полезная, ведь манка дает чувство сытости быстрее, чем другие крупы. Она активизирует работу мозга и сердца, укрепляет кости и сосуды, оказывает благотворное влияние на нервную систему. А еще благодаря витамину Е делает кожу гладкой и упругой.

«Манка хороша тем, что обволакивает слизистые желудка и кишечника, не вызывает спазмов и легко усваивается, что немаловажно для людей, страдающих нарушением пищеварения, –рассказывает Анна Горбань. – В то же время манка достаточно калорийна (359 ккал/100 г) и состоит из быстрых углеводов. Они быстро перевариваются и при частом потреблении способствуют незаметному набору веса. Кроме того, в манной каше содержится большое количество глютена, который может вызывать омертвение кишечных ворсинок и ухудшать всасывание веществ. Поэтому манную кашу нельзя давать детям до 3 лет, да и людям старшего возраста стоит ее употреблять не чаще пары раз в неделю».

ТВОРОЖНАЯ МАССА

Также одним из самых популярных продуктов для завтраков является творожная масса. Классическая качественная творожная масса богата витаминами А и В, микроэлементами калием, кальцием, фосфором, кобальтом и т.д. Она содержит большое количество лактобактерий, которые стабилизируют микрофлору кишечника. Витамин А замедляет старение организма и защищает нас от вирусов, а калий и кальций помогают работе сердца и укрепляют кости.

«Сам по себе творог как белковый продукт очень полезен, но всевозможные добавки снижают его полезные качества, –объясняет гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. – Так, например, сахар выводит кальций из организма и является благоприятной средой, в которой растут грибы и вирусы. Кроме того, производители могут добавлять в творожную массу консерванты, растительные жиры, загустители (крахмал) и ароматизаторы.Пользы от такой массы будет мало. Если вы хотите быть на 100% уверенными в качестве творожной массы, то приготовьте ее в домашних условиях. Возьмите сито и протрите творог, чтобы добиться однородной консистенции. Далее смешайте его с маслом, добавьте сметану и перемешайте. Теперь вы можете добавить любой наполнитель, к примеру, шоколад, измельченные фрукты или ягоды. Средняя калорийность творожной массы достигает 341 ккал на 100 г».

Больше информации о популярных продуктах для завтрака – в спецвыпуске ток-шоу «Полезная программа»:

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие тематические выпуски «Полезной программы».

В среду, 24 июня, в 10:00 на «Интере» – рейтинг рыбных консервов.

Консервированная рыба – продукт, который есть на кухне в каждой семье. Из нее и салат можно приготовить, и к картошке подать, и съесть просто так, без гарнира. Рыбные консервы – это удобно и очень вкусно. Шпроты, килька в томатном соусе или сардина в масле… Какие консервы вкуснее, а какие – полезнее? Какие важные элементы содержатся в рыбных консервах и чем они полезны для нашего организма? С какими продуктами стоит употреблять консервированную рыбу, а с какими лучше не совмещать? И как купить качественные рыбные консервы? Ответы – в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

В четверг, 25 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 продуктов с высоким содержанием йода.

Йод очень важен для работы щитовидной железы. Его дефицит может привести к нарушению обмена веществ, набору веса, ослаблению иммунитета. Ухудшается также состояние кожи, ногтей и волос, повышается риск развития атеросклероза. Лучший способ избежать проблем – употреблять продукты с повышенным содержанием йода: картофель, яйца и треску. В чем преимущество каждого из этих продуктов? Как разобраться в их качестве? Какие необычные блюда можно из них приготовить? И какой продукт возглавит рейтинг этой программы как самый эффективный для здоровья щитовидной железы? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

В пятницу, 26 июня, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет спецвыпуск «Полезной программы» о продуктах, способствующих красивому загару.

Лето – это шанс получить ровныйшоколадный загар. Чтобы эффект был лучше, стоит обратить внимание на определенные продукты и включить их в свой рацион. Дыня, лимон и баклажан помогут стимулировать выработку меланина и сохранить загар на длительное время. Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного? Чем полезны для загара лимон и дыня? Может ли баклажан защитить от ожогов? С чем лучше употреблять эти продукты, чтобы не навредить здоровью? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске «Полезной программы» на «Интере».

А в субботу, 27 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 популярных копченых продуктов.

Копчености – любимая еда многих гурманов. Невозможно перед ней устоять, ведь под воздействием дыма сырое мясо приобретает удивительный аромат и аппетитную корочку. Интересно, а что полезнее – копченое мясо или курица-гриль? С какими продуктами лучше всего сочетается ветчина? Холодное или горячее копчение, жидкий дым или классика – что лучше? Какая технология копчения безопасна для здоровья? Что нужно знать для того, чтобы выбрать наиболее качественные копченые продукты? Ответы ищите в новом спецвыпуске «Полезной программы».



