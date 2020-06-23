23.06.2020 10:35

Умер известный харьковский музыкант

Главный дирижер Харьковского академического театра музыкальной комедии Ярослав Сорочук 19 июня умер на 73 году жизни.



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Об этом сообщили в театре.

"Это огромная и невосполнимая потеря для искусства. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. Помним, любим, скорбим", - написали его коллеги.

Деятельность Ярослава Сорочука поражала прежде всего своим разнообразием. Он принимал активное участие в благотворительных мероприятиях и шефских концертах и спектаклях. Вел в театре плодотворную общественную деятельность как активный член художественной коллегии, профсоюзного комитета и Национального союза театральных деятелей Украины. Как музыкальный руководитель постоянно заботился о деятельности Народного театра Дергачевского районного дома культуры. Проводил большую работу по подготовке молодых исполнителей украинской и эстрадной песни как председатель жюри международного фестиваля "Музы и дети».

Одной из первых об утрате сообщила Алла Прихожаева, руководитель литературно-драматургической части ХАТМК: "Он был настоящим рыцарем музыки, не знал компромиссов в своем стремлении достичь идеала. Его имя еще при жизни обросло мифами, а он сам уже давно стал легендой. Фигура Ярослава Сорочука навсегда останется символом преданности искусству театра музыкальной комедии. Это огромная и невосполнимая потеря для искусства. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о маэстро навсегда останется в моем сердце..."

Справка. Ярослав Сорочук родился 2 января 1948 года в селе Переваловка, Лохвицкого района, Полтавской области.

В 1973 году окончил Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревского по специальности «Хоровое дирижирование». Творческую профессиональную деятельность начал в августе 1964 года учителем музыки и пения в Переваловской средней школе Лохвицкого района, Полтавской области (1964 -1965).

Затем он руководил хором Полтавского хлебокомбината (1967-1968). Был воспитателем БМП №166 треста «Южтрансстрой». Впоследствии стал руководителем кружка художественной самодеятельности Харьковского военного авиатехнического училища (1969-1973).

В 1974 году дебютировал в Харьковском театре музыкальной комедии главным хормейстером. Ярослав Сорочук постоянно стремился передать свой богатый опыт, поэтому в 1978 году стал преподавателем кафедры Харьковского государственного института культуры. Но он не мог жить без театра. Уже через год маэстро снова стал главным хормейстером, затем дирижером, впоследствии главным дирижером, а в сложные времена исполнял обязанности директора театра. Все это время Ярослав Сорочук заботился о формировании творческого состава театра, очень тщательно проводил подбор кадров. Всегда помогал молодым артистам, но и требовал много. Никогда не шел на компромисс. Для него искусство было важнее всего.