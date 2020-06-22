Городской голова и администрация Московского района поздравили салтовскую долгожительницу-юбилярку

Свой 100 - летний юбилей со дня рождения отпраздновала жительница Московского района Арестова Варвара Степановна.
На долю Варвары Степановны выпали суровые годы войны, работа в тылу, непростые послевоенные годы. Всю жизнь до выхода на пенсию она работала не покладая рук, ее трудовой стаж - 51 год.
От имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, главы администрации Московского района Харьковского городского совета, депутата Харьковского городского совета Олега Николаевича Товкун юбиляра поздравил заместитель главы Администрации Московского района Вячеслав Феликсович Акимов, который выразил Варваре Степановне слова искренней благодарности за многолетний труд, пожелал здоровья , мира и благополучия в кругу родных людей.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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