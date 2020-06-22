22.06.2020 12:34

Харьковчане вышли на митинг к Воину-освободителю (ФОТО)

Группа харьковчан провела митинг возле памятника Воину-освободителю у станции метро "23 Августа" в День скорби 22 июня и памяти жертв войны.



Фото - Юрий Подольский

Об этом сообщили очевидцы.

Участники надели военную форму и принесли красное полотно с лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто!"

Церемония возложения цветов по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине прошла сегодня, 22 июня, на Мемориале Славы в Лесопарке.

Напомним,что 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия начала наступление на Советский Союз.