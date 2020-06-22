Харьковчане вышли на митинг к Воину-освободителю (ФОТО)

Группа харьковчан провела митинг возле памятника Воину-освободителю у станции метро "23 Августа" в День скорби 22 июня и памяти жертв войны.
Об этом сообщили очевидцы.
Участники надели военную форму и принесли красное полотно с лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто!"
Церемония возложения цветов по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине прошла сегодня, 22 июня, на Мемориале Славы в Лесопарке.
Напомним,что 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия начала наступление на Советский Союз.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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