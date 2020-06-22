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22.06.2020  11:49   

На Салтовке коммунальщики обустраивают очередной тематический дворик

Двор у многоэтажек обустраивают под тематику «Правила дорожного движения».


://city.kharkov.ua/

Тематический двор, посвященный правилам дорожного движения, обустраивают коммунальщики на ул. Бучмы, 8 в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщила начальник участка №10 Московского филиала КП «Харьковблагоустройство» Юлия Сургай, на придомовой территории по ул. Бучмы, 8 озеленители уже засеяли более 3,5 тыс. кв. м газона и создали множество цветочных клумб, теперь рабочие обустраивают двор под тематику «Правила дорожного движения» – наносят разметку на дорожках, рисуют дорожные знаки и светофоры на столбах.

«В этот двор привезут еще железо-бетонные элементы в виде машинок и кубов. На них коммунальщики тоже нарисуют картинки, посвященные дорожному движению. Я надеюсь, что детям будет здесь приятно и познавательно отдыхать!» – отметила Юлия Сургай.

Всего, по словам начальника Московского филиала КП «Харьковблагоустройство» Ольги Зайцевой, в этом году в Московском районе проведут масштабное комплексное благоустройство в 31 дворе. В частности, во дворах планируется засеять более 18 тыс. кв. м газона, обустроить 110 клумб и высадить 26 тыс. цветов. Также в рамках благоустройства дворники обновят на придомовой территории скамейки, урны и прочие элементы благоустройства.

Источник:   ХГС
 Тэги:  салтовка, коммунальное, харьков, двор, благоустройство
 
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