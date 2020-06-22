Почесний харків’янин Анатолій Калабухін відзначає ювілей

Міський голова Геннадій Кернес 21 червня привітав із 90-річчям Почесного громадянина Харкова, Народного артиста України, професора Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського Анатолія Калабухіна.
«За роки багаторічної творчої і викладацької діяльності Ви зробили значний внесок у розвиток культури нашого міста. Ваша нескінченна відданість музичному мистецтву дозволила успішно реалізувати себе і передати досвід молодим даруванням. Ви виховали не одне покоління талановитих артистів, які успішно проявили себе на великій сцені і вдячні Вам за безцінні уроки професійної майстерності.
Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної життєвої енергії та натхнення!» - сказано у привітанні.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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