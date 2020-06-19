Главная Новости Общество Гроза и град побили зелень в ближних пригородах Харькова (ФОТО)
19.06.2020  15:25   

Гроза и град побили зелень в ближних пригородах Харькова (ФОТО)

По сведению очевидцев некоторые градины превышали по объему перепелиное яйцо.


//redpost.com.ua

Согласно прогнозам  синоптиков, в ближайшее время дожди в Харькове не прекратятся, но станут слабее.

На снимках показаны последствия грозы в районе национального аграрного университета имени Докучаева.

Источник:   Редпост
 Тэги:  докучаева, харьков, пригород, град, гроза
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 Криминал и происшествия Под Харьковом горело студенческое общежитие: из дымовой ловушки спасатели вызволили 11 человек 04.04 Дороги и транспорт Железнодорожный переезд на улице Докучаева будет закрыт (уточнено время)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 