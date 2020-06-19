Гроза и град побили зелень в ближних пригородах Харькова (ФОТО)

По сведению очевидцев некоторые градины превышали по объему перепелиное яйцо.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди в Харькове не прекратятся, но станут слабее.
На снимках показаны последствия грозы в районе национального аграрного университета имени Докучаева.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
влажность:
давление:
ветер: