19.06.2020 14:24

Харьковские экологи бьют тревогу - в регионе может появится реальная пустыня

Опустынивание харьковских земель - экологическая проблема, которую вызывает нерадивость в землепользовании и которую необходимым предупредить



// khark.dei.gov.u

К основным причинам опустынивания принадлежат водный дефицит, длительная засуха, чрезмерное понижение влажности воздуха из-за увеличения температуры и низкого уровня осадков, безконтрольная вырубка лесов, ветреный климат, низкий уровень грунтовых вод, ошибки в ведении сельского хозяйства, чрезмерное осушение мелких водоемов для орошения угодий и для поддержания рыбных хозяйств.

Для Харьковщины проблема заключается в том, что опустынивание - это не природное явление, а искусственное, через различные антропогенные факторы, а именно связанные с деградацией почв, повышенным уровнем распаханности сельскохозяйственных угодий до 70%, нарушением научно обоснованных севооборотов, загрязнением почв тяжелыми металлами в том числе вследствие влияния основных загрязнителей области. Это приводит к повышению подкисления, осолонцевания, засоления, подтопления почв, то есть явления которые возникли под влиянием природных изменений, но в основном антропогенных факторов.

Борьба с опустыниванием включает в себя деятельность, которая является частью комплексного развития земельных ресурсов в засушливых районах в интересах устойчивого развития и которая направлена ​​на:

-предотвращение и / или сокращение масштабов деградации земель;

- восстановление частично деградированных земель;

- восстановление пострадавших от опустынивания земель;

Основным направлением по охране земель, повышение плодородия почв и экономии энергоресурсов должны стать внедрение новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе почвозащитных и энергосберегающих, проведения работ по изъятию из интенсивного возделывания малопродуктивных, эрозионно-опасных земель, внедрение почвозащитных-мелиоративной и агроландшафтной организации территории .

С целью борьбы с засухами на территории области необходимо внедрять орошения и мелиорации. Важным аспектом в решении данной проблемы является увеличение площади природно-заповедного фонда. Развитие природно-заповедного фонда Украины на сегодняшний день является одной из приоритетных задач страны. Объекты природно-заповедного фонда создаются с целью сохранения и воспроизводства ценных природных комплексов, а на их территориях ограничиваются или запрещаются определенные виды хозяйственной деятельности и устанавливается заповедный режим.

В пределах компетенции региональная Инспекция прилагает максимум усилий для минимизации причин, которые приводят к опустыниванию земель Харьковской области.