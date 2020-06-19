19.06.2020 16:05

«Утро с Интером»: 12 главных «Правил еды»

В программе «Утро с Интером» ведущая рубрики «Правила еды» Вера Борсук на протяжении двух с половиной месяцев на глазах телезрителей избавлялась от вредных пищевых привычек и вырабатывала полезные. Она подводит итоги эксперимента: какие результаты достигнуты?



// inter.ua

«Результаты новых правил питания я начала замечать уже с первых дней, – говорит Вера Борсук. – Отказаться от сахара мне удалось на удивление легко. Я стала лучше чувствовать вкус пищи и наслаждаться ею, а не есть только для того, чтобы утолить голод. Кстати, чувство голода практически не ощущалось. Исчезли и высыпания на коже. Под гримом их не видно, но, поверьте, они были. Надеюсь, я с ними попрощалась навсегда. И, конечно, приятный бонус – минус пять килограммов. Честно говоря, такого результата я не ожидала. Но больше всего, что меня порадовало, – перестала болеть поджелудочная. Гастроэнтеролог Лариса Бойченко, которая помогала мне вырабатывать новые пищевые привычки, посмотрев мой анализ крови, сказала, что теперь у меня печень работает почти как у ребенка – легко. У меня был дефицит витамина D. Сейчас этот показатель в норме. А ведь этот витамин играет важную роль в построении организмом крепкого иммунитета и обеспечивает эффект «антиэйдж» – омоложение на клеточном уровне. По-моему, неплохо!»

Итак, что важного Вера вынесла из общения со специалистами по правильному питанию и внедрила в свою жизнь?

1. Правильно питаться – означает принимать пищу три-четыре раза в день. Пропускать – нельзя. Голодать – вообще табу. Голод наступает тогда, когда у нас нарушен ритм приема еды. Чувствовать его – ненормально.

2. Между приемами пищи необходимо выдержать три с половиной часа, иначе организм не успеет «накопить» необходимые для переваривания еды вещества. И съеденное будет не только бесполезным, а часто даже вредным для вашего здоровья.

3. Утром, как только проснулись, – выпейте стакан воды, и только через полчаса – завтрак. Вода «запустит» работу желудка.

4. Идеальный завтрак – цельнозерновая каша с фруктами и ягодами. Не хочется сладкого – съешьте яйца с овощами. Зацикливаться на одной каше, например – модной овсянке, не полезно. Исключение из этого правила – гречка, хотя и ее желательно разбавлять другими кашами.

5. Второй правильный завтрак в идеале должен включать фрукты или кисломолочные продукты.

6. На обед – большая порция салата из сезонных овощей, иногда – мясо, обязательно – борщ или суп.

7. На ужин – запеченная рыба с овощами. Белые сорта рыбы, приготовленные щадяще – вареные, на пару, запеченные – легко усваиваются и отдают максимум полезных веществ. После такого ужина просыпаться утром легче и приятнее.

8. Чай стоит пить только через 40 минут после еды. И зеленый, и черный напитки содержат в своем составе танины – дубильные вещества, которые препятствуют выделению пищеварительных соков.

9. Кофе, наоборот, стимулирует выделение пищеварительных соков. Поэтому его пить до завтрака крайне нежелательно, иначе не избежать проблем с желудком.

10. По возможности максимально откажитесь от сахара и магазинных сладостей. Если вы сладкоежка — всегда выручит мед.

11. Крепкий иммунитет невозможен без должного количества витамина D. Для того, чтобы он лучше усваивался из продуктов, нужен кальций. Вот почему так важно, чтобы в ваш рацион входили рыба, яйца, кунжут или другие семена.

12. Раз в неделю полезно устраивать разгрузочный день – на монопродукте, например, гречневой каше без соли, сваренной на воде. В рационе разгрузочного дня может быть несладкий фрукт, но в первой половине дня, а потом – только вода.

«Возвращаться к питанию, которое у меня было до эксперимента, надеюсь, я уже не буду, – говорит Вера. – За это время настолько привыкла питаться правильно, что на что-то вредное даже не тянет. Мне этот эксперимент дался удивительно легко, и вам искренне желаю попробовать. Наше здоровье зависит от нас. Ведь мы – то, что мы едим».