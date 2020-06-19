19.06.2020 12:34

В Харькове отметили 50-летие выпуска символа престижа - ручки с золотым пером

Харьковский аналог «паркера» был первым среди произведенных в СССР чернильных авторучек с полузакрытым золотым пером.



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В первом полугодии 1970 харьковский завод «Авторучка» совершил настоящий прорыв в ассортименте: здесь впервые в стране был начат выпуск элегантных чернильных авторучек с полузакрытым золотым пером. К тому времени иметь такую ​​ручку было все равно что швейцарские часы. Это было воплощение успеха и индикатор престижа, и харьковчане его обеспечивали.

Газета "Социалистическая Харьковщина" в номере 116 от 17 июня 1970 года в заметке "3, 5 миллиона авторучек ежемесячно" сообщала:

"На харьковском заводе« Авторучка »утверждены три типа новых изделий, которые будут выпускаться во второй половине 1970 года. Это настольное письменные принадлежности «Элегант», шариковая авторучка «Великан» и авторучка с полузакрытым золотым пером. Этот тип освоено в стране впервые. Конструкторы и инженеры предприятия постоянно заботятся о совершенствовании производственных процессов. Недавно здесь вступил в строй новая участок, на котором налажено серийный выпуск шариковых пишущих узлов. В цехе № 3 установлено несколько автоматических станков. в 3 различных бункера закладывают отдельные детали, и машина сама составляет авторучки. Ее производительность 10-12 тысяч изделий в смену. Здесь изготавливают 10 видов шариковых авторучек и 8 видов ручек с пером. За месяц эта продукция составляет внушительные цифры - соответственно 2 миллиона 660 тыс. и 738 тыс. Ежемесячно почти 3,5 миллиона ручек отправляют харьковчане в разные города и села страны ".