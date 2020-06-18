18.06.2020 11:06

У Харкові оберуть кращі студентські кінодебюти

Церемонія нагородження переможців міського конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна» у номінації «Кінодебют» пройде 25 червня.



// Instagram

Щорічний конкурс проходить у номінаціях: вокал, хореографія, оригінальний жанр, інструментальний жанр, театрально-розмовний жанр та пантоміма, авторські твори, кінодебют.



У зв'язку з карантином через поширення COVID-19 було вирішено провести онлайн-конкурс у номінації «Кінодебют». Всього було обрано 28 відео-робіт для онлайн-голосування, яке проходить з 15 червня на офіційній сторінці Харківського міського центру дозвілля молоді у соціальній мережі «Instagram» - @centr_molodi_Kharkiv. Авторів кращих робіт нагородять у рамках святкування Дня молоді.

Зазначимо, що конкурс «Студентська весна» проходить у Харкові з 1995 року з метою виявлення та розкриття творчих можливостей студентської молоді та підтримки їх потенціалу. Щороку у ньому беруть участь понад 30 вищих навчальних закладів.



Організатори - Харківський міський центр дозвілля молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.