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18.06.2020  08:51   

Мощный град побил поля и смыл огороды селян под Харьковом (ВИДЕО)

В селе Николаевка в Лозовском районе (Харьковская обл.) мощный град уничтожил будущий урожай местных жителей.


// YouTube

Ливень затопил улицы и повалил посевы на полях. Уничтожены посевы кабачков, гарбузов, грядки картофеля, рассада помидоров, кукуруза, рассказала и.о. старосты села Ольга Авраменко.

Об этом сообщает ТРК "Лозовая".

Повреждений очень много. Повезло тем, кто успел сено убрать с полей. А кто не успел - посмывало все водой, - подчеркнула Авраменко.

Тэги:  град, непогода, харьков
 
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