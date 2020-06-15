15.06.2020 16:02

Полезная программа: ТОП-3 продуктов для молодости и красоты

Во вторник, 16 июня, в 10:00 на «Интере» выйдет рейтинг «Полезной программы», посвященный тройке лучших cуперфудов – продуктов натурального происхождения, которые покрывают максимум потребностей организма в питательных веществах.



// inter.ua

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, какие продукты замедляют старение и помогают надолго оставаться молодыми и красивыми.



Ягоды годжи, семена чиа, спирулина – этими суперфудами сегодня уже никого не удивишь. Однако обычные орехи, гранат и гречка, оказывается, не менее полезны, хотя стоят в разы дешевле. В этих продуктах – высокая концентрация витаминов, нутриентов, минералов, органических кислот и антиоксидантов. Они заряжают нас энергией и укрепляют здоровье. В чем секрет их эффективности?

«Эти продукты – одни из лучших в списке самых доступных суперфудов, –рассказывает диетолог Борис Скачко.– Орехи, например, –источник полезных жиров и минералов. Они повышают уровень антиоксидантов в крови, снижают риск появления атеросклероза и имеют противовоспалительные свойства. Гречку приравнивают к суперфуду, поскольку насыщение после нее происходит мгновенно, при этом ощущение сытости остается на длительное время. Из всех злаков гречка – незаменимый источник железа и антиоксидантов, поэтому ее рекомендуют включать в рацион всем, кто болеет анемией. И, наконец, незаменимый источник витаминов и антиоксидантов – гранат! Он повышает уровень гемоглобина, регулирует пищеварение, а также очень важен для здоровья сердца. Добавьте в свой рацион эти продукты и будьте здоровы!»

Как правильно употреблять орехи, гречку и гранат и на что обращать внимание при покупке? Какой из этих продуктов станет лидером рейтинга и будет назван самым полезным? Чем ценны экзотические суперфуды – семена чиа, спирулина, ягоды годжи? И какие диетические блюда можно приготовить из суперфудов, зрители узнают завтра, 16 июня, в 10:00 в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер».

Звездные гости выпуска – певица Наталья Валевская, телеведущая Катерина Виноградова, певец Василий Бондарчук.

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие спецвыпуски «Полезной программы».

В среду, 17 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 продуктов для мужского здоровья.

Общие принципы здорового питания едины для всех: больше овощей и фруктов, меньше калорий, соли и сахара. Но есть некоторые продукты, которые по-особенному влияют именно на мужское здоровье. По мнению экспертов «Полезной программы», надолго сохранить молодость, силу и энергию мужчинам помогут говядина, карп и помидоры. Почему так важно красное мясо в мужском рационе? Можно ли улучшить физическую форму, употребляя говядину? Чем именно полезен карп для мужского организма? Какой сорт томатов лучше выбрать для салата? И как при покупке отличить опасный овощ от экологически чистого?

В четверг, 18 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 противовоспалительных продуктов.

Лучший способ отсрочить старость – употреблять продукты с противовоспалительными свойствами: сою, имбирь и ананас. Они хорошо влияют на работу кишечника и мозга, а также укрепляют иммунную систему. В чем преимущество каждого из этих продуктов? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто займет первую строку рейтинга этой программы и получит звание самого эффективного противовоспалительного продукта?

В пятницу, 19 июня, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу популярных блюд для праздничного стола.

Новый год, день рождения или свадьба… Трудно представить украинское застолье без любимых блюд: красной икры, солений и холодца. Они присутствуют буквально на каждом праздничном столе. Как отличить качественную икру от подделки? Какие соления лучше – фабричные или домашние? Можно ли есть холодец и не толстеть? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

А в субботу, 20 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 самых полезных цитрусовых.

Солнечные, сочные, вкусные… Цитрусовые – самые популярные и распространенные плоды в мире. Они обладают массой полезных свойств, поэтому непременно должны быть в нашем рационе круглый год. Благодаря большому количеству витамина С они помогают эффективно бороться с авитаминозом, укрепляют иммунитет и являются мощными антиоксидантами. Какой же из плодов окажется наиболее полезным – апельсин, лимон или грейпфрут? На что обратить внимание, чтобы выбрать качественный продукт? Как избавиться от горечи грейпфрута? В чем польза апельсиновой кожуры? Сколько можно выпить сока цитрусовых без вреда для здоровья? И какие необычные блюда можно из них приготовить?