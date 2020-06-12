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12.06.2020  15:32   

В бюджете Харькова заложено 100 000 000 гривен на кредитование жилья

Десятки молодых семей и семей участников АТО и вынужденных переселенцев воспользовались поддержкой городских властей в приобретении необходимого жилья.


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Ипотечные программы приобретают все большую популярность среди жителей Слобожанской столицы. Почти 20 молодых семей, 13 семей участников АТО, четыре семьи со статусом переселенцев и четыре бюджетники воспользовались возможностью получить кредиты в нынешнем году и уже оформили соответствующие договоры.

В 2020 году на молодежное кредитование городским бюджетом намечено выделить 20 млн. гривен. Для тех претендентов, кому в этом году исполнилось уже 36 лет и они теряют право на участие в программе, отдельным постановлением правительства определено право на льготу. Они также могут использовать свою возможность на получение кредита. Учитывая это, в бюджет города было заложено чуть больше средст.

В текущем году в Харькове заработала новая ипотечная программа кредитования для удешевления кредитов молодым семьям. 

Благодаря ей можно взять в коммерческом банке кредит на 5 лет со ставкой на уровне 8% годовых. Чтобы воспользоваться этой программой, необходимо соответствовать всего двум требованиям: стоять на квартирной очереди и иметь, по условиям банка, средства на приобретение жилья.

Городская программа доступного жилья состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья; льготное кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, ООС, внутренне перемещенных лиц; льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, сотрудников промышленных предприятий города.

Источник:   Урядовый курьер
 Тэги:  ипотека, харьков. квартира, кредитование, обеспечение, жилье
 
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