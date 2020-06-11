11.06.2020 16:51

Харьков готовится поздравить работников отрасли, создавшей тысячи рабочих мест в городе и пригородах

Обувь и одежда, произведенная в Первой столице, заслуженно держит пальму первенства не только на региональных рынках: объем по легальному оптовому выпуску с начала «карантинного» года превысил две трети миллиарда гривен.



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Ежегодно в Украине во второе воскресенье июня отмечается профессиональный праздник - День работников легкой промышленности.

В этом году праздник приходится на 14 июня.

Продукция предприятий и цехов легкой промышленности Харькова призвана удовлетворять повседневные и разнообразные жизненно необходимые потребности каждого гражданина в текстиле, одежде, обуви и изделиях из меха.

Региональные статистики к легкой промышленности города и ближних пригородов относят такие виды промышленности, как: текстильное производство, производство одежды и производство кожи, изделий из кожи и других материалов.

В январе-апреле 2020 в Харьковской области реализовано продукции легкой промышленности на сумму 571,8 млн.грн, из которой

79,6% приходится на реализацию продукции текстильного производства,

17,8% - на производство одежды,

2,6% - на производство кожи, изделий из кожи и других материалов.

В январе-апреле 2020 среднесписочная численность штатных работников области на предприятиях легкой промышленности составила 3909 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата официально трудоустроенного штатного работника составила 6414 грн, что на 6,9% больше, чем в январе-апреле 2019 года.