11.06.2020 15:01

У Харкові дозволено купатися на трьох міських пляжах

Три міські пляжі з шести офіційно отримали дозвіл на відкриття купального сезону.



// РЕДПОСТ

Про на засіданні постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту комунального господарства Руслана Колодна.

За її словами, на території міста розташовано шість зон відпочинку біля води: Олексіївський лугопарк, Журавлівський і Удянський гідропарки, а також Основ'янська, Безлюдівська та Петренківська водойми. Перед початком літнього сезону комісія у складі фахівців Департаменту комунального господарства, адміністрацій районів та Держпродспоживслужби перевірила всі ці пляжі на дотримання вимог правил благоустрою на території місць масового відпочинку біля води. За підсумками ревізії тільки три з них відповідають усім санітарним нормам і отримали дозвільні документи на відкриття купального сезону - це Олексіївський лугопарк, Журавлівський гідропарк та Безлюдівська водойма.



«Удянський гідропарк, Основ'янська та Петренківська водойми заборонені для купання. Там немає відповідальних орендарів, які могли б привести в належний санітарно-технічний стан ці пляжі і взяти дозвіл на благоустрій та підтримання там чистоти», - зазначила Руслана Колодна.



При цьому вона додала, що на всіх міських пляжах є доступ до води, облаштовані медичні та рятувальні пости, які повністю укомплектовані всім необхідним: кругами, жилетами, човнами, комплектами аквалангіста, мегафонами, апаратами для вентиляції легенів тощо. Працюють пости щодня з 8:00 до 20:00.



Нагадаємо, минулого сезону працівники водно-рятувальної служби міста Харкова врятували на воді 99 осіб, ще близько 190 відпочиваючих отримали медичну допомогу.