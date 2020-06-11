11.06.2020 08:48

Грибной сезон: подросток отравился после семейного завтрака

В области зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами у подростка.



// Facebook

Семья из Балаклеи собирала в лесу возле села Борщевка дикорастущие грибы, которые идентифицировали как «зонтики».



Вечером того же дня грибы почистили и оставили на ночь в холодильнике, а рано утром их пожарили без предварительного отваривания.

Через семь часов после семейного завтрака у подростка появились диспепсические расстройства, общая слабость и нарушение зрения.



Родители обратились за помощью в Балаклейскую центральную больницу, где подростку оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в Харьков, в Областную детскую клиническую больницу.

На сегодняшний день больной продолжает находиться на стационарном лечении с диагнозом: «Острое отравление грибами, средняя степень тяжести».