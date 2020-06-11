Грибной сезон: подросток отравился после семейного завтрака

В области зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами у подростка.
Семья из Балаклеи собирала в лесу возле села Борщевка дикорастущие грибы, которые идентифицировали как «зонтики».
Вечером того же дня грибы почистили и оставили на ночь в холодильнике, а рано утром их пожарили без предварительного отваривания.
Через семь часов после семейного завтрака у подростка появились диспепсические расстройства, общая слабость и нарушение зрения.
Родители обратились за помощью в Балаклейскую центральную больницу, где подростку оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в Харьков, в Областную детскую клиническую больницу.
На сегодняшний день больной продолжает находиться на стационарном лечении с диагнозом: «Острое отравление грибами, средняя степень тяжести».
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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