11.06.2020 08:37

Что грозит ныряльщикам с моста в воду или купальщикам в фонтанах Харькова (ВИДЕО)

В Харькове все чаще происходят случаи купания в озере, в саду Шевченко. Кое-где смельчаки забираются на мост и прыгают с высоты в воду.



//izvestia.kharkov.ua

Сквер «Стрелка». Пока харьковчане отдыхают, прогуливаясь вдоль реки, двое парней перелезают через перила моста и прыгают с высоты в воду.



Сад Шевченко. Территория озера. Сначала двое парней ныряют в воду, прыгая с моста. Через некоторое время еще две парочки решают зайти в озеро. И все это среди бела дня, на глазах прохожих.



И это только те случаи, которsе удалось зафиксировать харьковчанам за последние сутки. Каждый из них мог завершиться серьезными последствиями: переломами рук, ног, или же хуже, - распоротым животом или пробитой головой. Поскольку, например, река под мостом неглубокая. И там могут быть как острые предметы, так и стекло. В озера в саду Шевченко ныряльщики могут травмироваться о коммуникации, находящихся на дне и внутри озера. Могут повредить их, и это может спровоцировать сбой в работе систем освещения и подачи воды.

Кроме того, люди с низким иммунитетом кожи могут подхватить болезни:



- острый герпес, очень частое заболевание при купании в холодной воде как следствие переохлаждения;



- грибковые инфекции кожи - самые распространенные заболевания, поскольку грибок прекрасно растет во влажной среде;



- а также аллергические реакции, которые могут возникнуть, в результате контакта кожи с любой новой веществом.