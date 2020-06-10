10.06.2020 17:49

Паперові довдки про склад сім'ї скоро зникнуть з обіходу

У центрах зайнятості та військкоматах не вимагатимуть довідку про склад сім'ї.



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Зміни до Положення «Про Реєстр територіальної громади міста Харкова» були затверджені сьогодні, 10 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, одне з пріоритетних завдань міста - перехід на електронний обмін даними. Для цього до Реєстру територіальної громади вже підключено понад 1,6 тис. різних суб'єктів, включаючи структури міськради, державні організації, комунальні підприємства, нотаріусів, суддів та ін., які більше не вимагають від жителів довідки про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання в паперовому вигляді. Всі дані надходять автоматично, тим самим городяни позбавляються від зайвого клопоту.

Сьогоднішнім рішенням виконкому до реєстру будуть підключені військкомати, центри зайнятості та виправні колонії.

Віце-мер зазначив, що цим рішенням також прибирається функція КП «Жилкомсервіс», житлових кооперативів та ОСББ з оформлення та видачі паперових довідок про склад сім'ї та місце реєстрації. Зміни вступлять в дію з 1 липня.

«Наша мета - прибрати паперові довідки з ужитку жителів нашого міста. Для цього ми продовжуємо активно підключати до реєстру нових суб'єктів, а це близько 10% загального обсягу паперових довідок, які ще використовуються в місті. Крім того, внесеною сьогодні зміною ми узаконили можливість городян не звертатися до центрів адмінпослуг, якщо інформація в реєстрі тергромади не збігається з реальністю. Жителям досить звернутися за телефоном гарячої лінії: (0-800)-304-304, розповісти про невідповідність, і ця інформація абсолютно законно буде підкоригована», - зазначив Олег Дробот.

Нагадаємо, в разі необхідності оформити довідки онлайн про склад сім'ї та місце реєстрації, а також безліч інших довідок жителі можуть на «Порталі електронних сервісів».