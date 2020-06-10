10.06.2020 08:22

До + 35°: синоптики прогнозируют на Харьковщине жаркую неделю

В Украине после затяжной прохлады пришло настоящее лето – и сразу жаркое.



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И таким будет почти всю неделю, грозовые дожди накроют только западные регионы страны. На всей остальной территории в целом будет преобладать сухая и очень теплая воздушная масса.

А самое жаркое место в Украине будет на Харьковщине. Синоптики отмечают, что уже сейчас средняя суточная температура воздуха по области выше многолетних показателей на 2-7 градусов. Хотя температурных рекордов в эти дни так и не зафиксировали.

Говорят, еще жарче было 45 лет назад, когда столбик термометра достигал отметки +33. Впрочем до рекорда, считают, недалеко, воздух со дня на день будет все горячее.

10 июня по области до +34, в городе столбик термометра будет подниматься до +32. Местами, обещают специалисты, пройдет спасительный небольшой кратковременный дождь. А вот дальше уже сухо.



11 и 12 июня. Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 15-20 ° тепла, днем ​​30-35 °.



Дальше, согласно данным Харьковского регионального гидрометцентра, в области вновь днем ​​местами кратковременный дождь и гроза. 13-го числа +30-35, 14-го – 27-32 выше нуля.

Жара не отступит, а такая горячая синоптическая ситуация, предупреждают медики, может провоцировать проблемы с артериальным давлением и сердцем, а также привести к тепловым ударам, поэтому советуют поберечься.