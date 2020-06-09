09.06.2020 19:57

Кільком відомим харків'янам встановлять пам'ятні таблички

Засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища пройшло 9 червня 2020 року, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

Як повідомив відповідальний секретар комісії Олексій Хорошковатий, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» виступив з ініціативою встановити по вул. Чкалова, 17 меморіальні дошки першому директору та головному конструктору Харківського авіазаводу Костянтину Калініну та академіку Георгію Проскурі.

Також за зверненням відділення Національного олімпійського комітету в Харківській області планується встановити пам'ятні дошки багаторазовому чемпіону світу з велоспорту Ігорю Целовальнікову на фасаді спорткомплексу «Велоцентр» (Білгородське шосе, 7-а), заслуженому тренеру України з легкої атлетики Ігорю Степанову по вул. Динамівській, 5а та олімпійському чемпіону з важкої атлетики Ігорю Рибаку по пр. Науки, 4.

Крім того, в місті хочуть встановити меморіальні таблички та знаки видатним медикам: лікарю-інфекціоністу Костянтину Макаренку (по пр. Любові Малої, 22); лікарю-гігієністу Віктору Когану-Ясному (по вул. Алчевських, 6); лікарю-акушеру Івану Попандопуло (по вул. Москалівській, 21); лікарю-мікробіологу Степанові Коршуну (по вул. Пушкінській, 14).

Також пам'ятна табличка буде встановлена ​​на честь Почесного громадянина міста Харкова, екс-начальника Харківського метрополітену Леоніда Ісаєва. Пам'ятний знак буде встановлений на будинку, де він жив, по вул. Євгенія Котляра, 8/10.

«Ми планомірно займаємося тим, що підтримуємо громадські ініціативи і самі часто виступаємо з такими ініціативами, щоб харків'яни і гості міста знали про нашу гордість - харків'ян, які жили пліч-о-пліч з нами, може, навіть не так давно, щоб їхні імена не були забуті», - зазначив Олексій Хорошковатий.