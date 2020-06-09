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09.06.2020  16:46   

Паспортизация: за решеткой стало больше обладателей ID-карт (ФОТО)

В харьковской колонии осужденные получили главный документ гражданина.


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9 июня 2020 года в Покровской колонии 9 осужденным были вручены ID-паспорта гражданина Украины.
 
Сотрудники социально-психологической службы учреждения активно сотрудничают с Балаклейским районным отделом Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.  Таким образом, с начала года осужденным оформлено 24 ID-паспорта.
 
Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что администрация учреждения прилагает максимум усилий по оформлению документов для осужденных, так как это им поможет в решении социально-бытовых вопросов после освобождения.
 
 
Тэги:  паспортизация, тюрьма, харьков
 
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