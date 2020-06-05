05.06.2020 15:19

Свобода и новоселье: в женской колонии стало на двух сиделиц меньше (ФОТО)

Досрочно освободившихся дам поселиди в Кризисном центре.



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Как сообщает Служба испонения наказаний, из Качановской колонии 4 июня 2020 года досрочно освободились 2 осужденных.

Осужденные выбрали временное место жительства - коммунальное учреждение Харьковского областного совета «Кризисный социальный центр для женщин», специальное социальное учреждение для временного пребывания женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства и Освобожденных из мест лишения свободы.

Здесь женщины могут жить от недели до года.

В настоящее время в центре находится 4 женщины,

«Благодаря совместному сотрудничеству учреждения с религиозными, благотворительнымы и общественными организациями, процесс увольнения в условиях карантина происходит должным образом», - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.