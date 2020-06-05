05.06.2020 10:26

Наездник на "Запорожце" отправил на койку пассажирку Ford (ВИДЕО)

О ДТП с пострадавшей на улице Барабашова сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua/

По данным полиции, 4 июня около 18:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Барабашово, 40.

По предварительной информации, там столкнулись автомобили Ford и ЗАЗ Sens.

Наездник на запорожце при ударе отбросил Ford на другую иномарку.

По итогу состоялся класический "тройничок".

В результате ДТП в больницу доставили пассажирку автомобиля Ford.

Обстоятельства аварии устанавливать следственно-оперативная группа.