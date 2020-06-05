Наездник на "Запорожце" отправил на койку пассажирку Ford (ВИДЕО)

О ДТП с пострадавшей на улице Барабашова сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 4 июня около 18:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Барабашово, 40.
По предварительной информации, там столкнулись автомобили Ford и ЗАЗ Sens.
Наездник на запорожце при ударе отбросил Ford на другую иномарку.
По итогу состоялся класический "тройничок".
В результате ДТП в больницу доставили пассажирку автомобиля Ford.
Обстоятельства аварии устанавливать следственно-оперативная группа.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: