04.06.2020 17:33

На «Интере» – премьеры французских комедий

В воскресенье, 7 июня, телеканал «Интер» покажет телепремьеры двух французских комедий – «Под одной крышей» и «Ибица».



Кадр из фильма «Ибица»

// inter.ua

Телезрителей ждет встреча с любимыми актерами и веселые приключения героев, которые попадают в смешные ситуации, пытаясь впечатлить любимых женщин.

В 16:45 смотрите на «Интере» комедию «Под одной крышей». Главные герои – семейная пара Дельфин и Иван – разводятся. Сложная финансовая ситуация не позволяет Ивану приобрести собственное жилье, однако он вспоминает, что ему принадлежат 20% дома бывшей жены. Мужчина возвращается жить в своей части дома, в результате чего экс-супругам предстоит познать все «радости» вынужденного сосуществования.

Главные роли в картине исполнили Жиль Леллуш и Луиз Бургуан. «В наше время многие пары вынуждены продолжать жить под одной крышей даже после расставания, – комментирует актриса Луиз Бургуан. – Это очень актуальная проблема. Мне показалось интересным посмотреть на нее сквозь призму комедии, поскольку такая ситуация приводит к множеству довольно забавных моментов».

Жиль Леллуш считает, что причина всех проблем его персонажа Ивана в том, что мужчина так и не повзрослел, но именно этим он и привлекает людей: «Иван пробовал себя в разных профессиях и пытался заработать денег довольно оригинальными способами. Он был автором эротических романов для подростков, владельцем бара в стиле 70-х и ресторана для слепых. Но ни одно из начинаний не увенчалось успехом. Единственное, с чем ему повезло, – это с женой. И он продолжает любить Дельфин даже после развода».

Главную героиню, для которой важно добиваться успеха во всем и все контролировать, не устраивает муж-неудачник. «В отношениях Дельфин приходится брать на себя роль матери, – говорит о своей героине актриса Луиз Бургуан. – Поэтому в какой-то момент она решает избавиться от этого вечного подростка». Иван отказывается принимать факт развода и всеми силами пытается достичь чего-то в жизни, чтобы вырасти в глазах бывшей жены. Сможет ли главный герой вернуть любимую женщину? Узнаете уже в это воскресенье в фильме «Под одной крышей».

Также 7 июня телеканал покажет еще одну французскую комедию «Ибица» – в 18:30. Немолодой врач-ортопед Филипп пытается завоевать сердце новой подруги Кароль. Но двое детей-подростков женщины явно невзлюбили маминого ухажера. Чтобы подружиться с ними, мужчина решает организовать совместную поездку на курорт. Он предлагает сделку старшему сыну Кароль: если тот успешно окончит университет, то может выбрать место летнего отдыха. План зануды Филиппа терпит крах, выбор парня пал на Ибицу: громкая музыка, постоянные тусовки, толпы молодежи, доступные наркотики... Усложняет ситуацию и тот факт, что Кароль встречает на Ибице мужчину, с которым у нее когда-то был роман.

В главной роли – «король французских комедий» Кристиан Клавье. «Сюжет фильма может показаться банальным, но точно не для тех, кто сталкивался с подобной ситуацией, – говорит актер. – Мой персонаж делает то, что ему не нравится, потому что хочет быть принятым детьми женщины, которую он любит и с которой собирается соединить свою жизнь. Сегодня это типичная ситуация. Режиссеру Арно Лемору удалось показать ее максимально естественно. Мне кажется, фильм получился честным, искренним и смешным одновременно».

Не пропустите премьеры лучших французских комедий – в воскресенье на телеканале «Интер» в 16:45 и 18:30.