02.06.2020 14:49

Харківська родина відсвяткувала діамантове весілля (ФОТО)



//city.kharkov.ua

Жителі Київського району Галина та Георгій Коліушки сьогодні, 2 червня, відсвяткували 60-ту річницю спільного життя.

Від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса голова адміністрації району Неллі Казанжієва привітала родину з діамантовим весіллям і вручила вітального листа.

«Ви змогли побудувати міцну сім'ю, свій світ, заснований на довірі, розумінні та підтримці. Крізь роки ви пронесли взаємну любов, виростили гідних дітей. Збереження сімейного вогнища, міцних сімейних уз, любові протягом довгих років - це величезний труд. Дякую вам за ваше гідне життя і за такий приклад для наслідування», - звернулася до ювілярів Неллі Казанжієва.

Пара охоче розповідала про своє життя, пригощала гостей і згадувала молодість. Познайомилися майбутній чоловік і дружина в 11 років у Донецьку, в драматичному гуртку Палацу піонерів. А в 13 років після репетиції Георгій запропонував Галині дружити. «З тих пір ми і почали спілкуватися. Ось і додружилися до 60 років спільного життя, не враховуючи тих семи шкільних років дружби», - розповіла Галина Коліушко.

До закінчення інституту пара вирішила укласти шлюб та отримала розподіл у Харків. Георгій Михайлович працював у Харківському політехнічному інституті і з часом отримав звання «Почесний енергетик», а Галина Іванівна працювала лікарем-кардіологом, в облздраві, а також в медустановах міста, пізніше зайнялася наукою.

На питання про те, в чому ж секрет їхнього довгого спільного життя, глава сімейства відповів просто: «Ми завжди були зайняті справою, завжди була взаємна підтримка. Пам'ятаю у молодості Галині потрібно було відвідувати пацієнтів вдома у вечірній час, так ходив разом із нею, боявся за дружину і не хотів відпускати одну. Ось так і жили, і працювали!».

«Мої батьки ідеально доповнюють один одного. Мама дуже зважена, тато любить похуліганити, веселий, співає, танцює», - розповіла про батьків донька Катерина.

А внучка ювілярів Анастасія по-своєму бачить секрет їхнього успішного життя: «Бабуся - командир, а дідусь - хороший виконавець і всі 60 років виконує те, чого хоче бабуся, адже він її любить. Сперечаються іноді, але це ніколи не закінчується серйозними сварками. 60 років прожити разом хотіла б кожна людина, в тому числі і я!».

Зараз у подружжя Коліушків - двоє дітей, троє онуків і четверо правнуків.