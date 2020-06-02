Главная Новости Общество Геннадій Кернес висловлює співчуття Ользі Деменко у зв'язку зі смертю батька
02.06.2020  10:58   

Геннадій Кернес висловлює співчуття Ользі Деменко у зв'язку зі смертю батька

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття директорові Департаменту освіти Ользі Деменко у зв'язку зі смертю її батька Івана Жигайла.


// city.kharkov.ua

«Прийміть наші глибокі і щирі співчуття. Смерть рідної людини - це велике горе і важке випробування. Бажаємо вам сил і терпіння, щоб пережити цю непоправну втрату.

Впевнений, світлі спогади про вашого батька, який чесно і гідно прожив життя, залишивши після себе багато добрих справ, завжди житимуть в пам'яті рідних і близьких йому людей», - говориться  у співчутті.

Іван Андрійович Жигайло помер на 83-му році життя.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, соболезнования, некролог, харьков
 
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