02.06.2020 10:58

Геннадій Кернес висловлює співчуття Ользі Деменко у зв'язку зі смертю батька

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття директорові Департаменту освіти Ользі Деменко у зв'язку зі смертю її батька Івана Жигайла.



// city.kharkov.ua

«Прийміть наші глибокі і щирі співчуття. Смерть рідної людини - це велике горе і важке випробування. Бажаємо вам сил і терпіння, щоб пережити цю непоправну втрату.



Впевнений, світлі спогади про вашого батька, який чесно і гідно прожив життя, залишивши після себе багато добрих справ, завжди житимуть в пам'яті рідних і близьких йому людей», - говориться у співчутті.



Іван Андрійович Жигайло помер на 83-му році життя.