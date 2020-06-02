Геннадій Кернес висловлює співчуття Ользі Деменко у зв'язку зі смертю батька

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття директорові Департаменту освіти Ользі Деменко у зв'язку зі смертю її батька Івана Жигайла.
«Прийміть наші глибокі і щирі співчуття. Смерть рідної людини - це велике горе і важке випробування. Бажаємо вам сил і терпіння, щоб пережити цю непоправну втрату.
Впевнений, світлі спогади про вашого батька, який чесно і гідно прожив життя, залишивши після себе багато добрих справ, завжди житимуть в пам'яті рідних і близьких йому людей», - говориться у співчутті.
Іван Андрійович Жигайло помер на 83-му році життя.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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