02.06.2020 10:04

В июне харьковчане будут отдыхать два трехдневных уик-энда

В июне украинцев два дополнительных выходных – Троица и День Конституции приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующий будний день.



// РБК-Украина

Из 30 календарных дней, 20 - рабочие, 10 - выходные. К тому же в первый месяц лета украинцев ждут два трехдневных уик-энда.



Первый – с 6-го по 8-е число. 7 июня весь православный мир будет отмечать День Святой Троицы, который в Украине обозначен как государственный праздник.



Праздник Троицы считается одним из важнейших христианских праздников - он входит в 12 крупнейших церковных торжеств года. Праздник прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Троицу также называют Пятидесятницей, поскольку отмечают праздник в 50-й день после Пасхи. Считается, что праздник Троица установили ученики Иисуса Христа, на которых сошел Святой Дух.



Второй длинный уик-энд - в конце месяца. Дополнительным выходным будет понедельник, 29-е, так как в этом году День Конституции Украины также приходится на воскресенье, 28-е июня.



28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государства. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Согласно Конституции, день принятия Основного Закона является государственным праздником - Днем Конституции Украины.



Но кроме таких значимых, государственных, украинцев ожидает и ряд международных и профессиональных праздников. Так, 6 июня поздравления принимают журналисты, 14-го - доноры, а 21-го - медицинские работники. 23 июня - День государственной службы Украины, а 25-го - таможенной. А вот в последнее воскресенье месяца - праздник энергии, вдохновения и романтики: 28 июня вместе с Днем Конституции украинцы будут отмечать и День молодежи.