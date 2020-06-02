02.06.2020 09:11

Относительно теплый, но с дождями и грозами - прогноз синоптиков на июнь

На календаре лето, но погода особо не радует. И июнь в целом, отмечают украинские синоптики, будет далеко не жарким и более дождливым.



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В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.

На этой неделе Украину накроют грозовые дожди. Легкое потепление ожидается с четверга, а дожди, сопровождающиеся грозами будут идти всю неделю почти по всей территории страны.

Дождливую погоду на этой неделе прогнозируют и харьковские синоптики. И если 2 и 3 июня местами по области ожидаются небольшие и умеренные осадки, то уже с 4 июня дождь обещают с грозами. Хотя при этом температура воздуха несколько повысится, потому что Харьковщина оказалась в теплом секторе высотного циклона, который находится сейчас над Украиной.



4 июня. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза. Температура ночью 8-13 ° тепла, днем ​​17-22 °.



5 июня. Ночью 9-14 °, днем ​​17-22 °. Небольшой дождь. Местами гроза.



Осадки синоптики пока прогнозируют в пределах нормы и надеются, что июнь не повторит майских сюрпризов, когда в Харькове выпала почти трехмесячная количество осадков - 138 мм, и из них две трети только за последние весенние дни.