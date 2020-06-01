01.06.2020 17:04

Полезная программа: мясо какой птицы выбрать?

Во вторник, 2 июня, в 10:00 на «Интере» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу важной составляющей нашего рациона – мяса птицы.



// inter.ua

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, какие важные витамины и микроэлементы содержатся в мясе птицы. На что стоит обратить внимание при выборе продукта?И какое мясо самое полезное – куриное, утиное, гусиное или индюшачье?

Приверженцы здорового образа жизни часто отдают предпочтение мясу птицы из-за его высоких питательных и диетических свойств. В нем много ценных белков, витаминов, минералов и аминокислот. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря чему оно не только хорошо усваивается организмом, но и способствует профилактике инсульта, гипертонии, болезней сердца, а также поддерживает нормальный уровень обмена веществ и повышает иммунитет.

«Самое полезное в куриных, индюшачьих и утиных тушках – белки, они – «строительный материал» для наших мышц и костей, да и крепкий иммунитет при отсутствии в меню животных белков вряд ли возможен, – рассказывает диетолог Александр Кущ. – К тому же птица – замечательный источник железа, необходимого для кроветворения; магния, отвечающего за нормальную работу нервной системы; цинка, способствующего обновлению тканей; фосфора, улучшающего работу мозга, и калия, необходимого для поддержки оптимального кровяного давления. По содержанию белка курица обгоняет всех жителей птичника. Индейка по праву завоевала пальму первенства как самое диетическое мясо. А вот утка – это, скорее, деликатес, а не повседневное блюдо, так как ее мясо самое жирное и калорийное по сравнению с другими видами – 365 ккал/100 г».

На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный продукт?Чем опасны гормоны и антибиотики, содержащиеся в курятине? Как правильно хранить мясо птицы? Можно ли похудеть на «птичьей» диете? И какие оригинальные блюда можно приготовить из курицы, утки и индейки, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер».

Звездные гости выпуска – актер Виталий Борисюк, певец Владимир Гришко, телеведущая Светлана Вольнова.

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный мясу птицы, смотрите завтра, 2 июня, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 3 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 популярных заправок.

Супы, салаты, мясо, рыба... Чем заправить все эти блюда, чтобы было не только вкусно, но и полезно? Заправки-фавориты украинской кухни – майонез, сметана и горчица. С ними даже самые простые угощения становятся не только вкусными, но и пикантными. Какой продукт рекомендуют употреблять диетологи? С чем лучше сочетается майонез, а с чем – сметана? Зависит ли польза горчицы от ее крепости, а польза сметаны – от ее жирности? И как приготовить домашний майонез и мороженое из горчицы? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали телеведущая Виктория Зубрейчук, певицы Светлана Билоножко и Ярослава Руденко.

В четверг, 4 июня, в 10:00 на «Интере» – рейтинг самых качественных сосисок.

Сосиски, сардельки и колбаски – любимые блюда всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно поесть. Но всегда ли полезен такой завтрак, обед или ужин? Все зависит от качества продукта. Из чего их готовят? На что стоит обращать внимание при покупке? Чем отличается сосиска от сардельки? Как их правильно варить и с чем лучше есть? Что входит в состав колбасок? И какой из этих мясных продуктов – самый полезный и качественный? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные гости программы – телеведущая Виктория Зубрейчук и боксер Роман Головащенко.

В пятницу, 5 июня, в 10:00 на «Интере» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный ТОП-3 продуктов для улучшения пищеварения.

Некачественная еда, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и перекусы на ходу приводят к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Справиться с неприятностями помогут продукты для улучшения пищеварения: свекла, овсянка и ряженка. Какой из них – самый полезный? Как и с чем правильно их употреблять, чтобы восстановить и улучшить работу кишечника? На что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы – в спецвыпуске «Полезной программы», гостями которого стали дуэт «Анна-Мария», певицы Наталка Карпа и Оксана Пекун.

А в субботу, 6 июня, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 самых популярных сладостей.

Шоколад, конфеты и пирожные… С ними каждый день как праздник! Что делать, если вы не представляете своей жизни без сладкого? Как не навредить здоровью? Чем полезны эти продукты?Как отличить качественный шоколад от подделки? Какие эклеры лучше – фабричные или домашние? Можно ли есть любимые сладости и не толстеть? И почему мужчины выбирают сладкоежек? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – телеведущие Ева Бажен, Андрей Доманский и Роман Кадемин.