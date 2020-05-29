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29.05.2020  13:48   

Vodafone сообщил о сбое в работе: звонки недоступны

В компании призвали использовать для связи мессенджеры.


// Telegram

В Украине возникли технические проблемы со связью мобильного оператора Vodafone. Голосовые услуги недоступны в отдельных городах.

Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone.

Отмечается, что проблемы связаны лишь с голосовой связью, работа интернета должна быть доступна.

«Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи», - говорится в сообщении.

В ответ на запрос корреспондента РБК-Украина в компании сообщили, что ближайшее время работа голосовой связи должна быть восстановлена.

«На данный момент инженеры компании активно работают над решением проблемы. Надеемся, в ближайшее время штатная работоспособность голоса будет восстановлена», - сообщили в Vodafone.

Тэги:  мобильная свзь, откобчение, нет связи
 
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