28.05.2020 18:24

У адмінцентрах - зручна новація: запустили послугу ID-14 для підлітків

Нову послугу ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта громадянина України та номера платника податків, презентували сьогодні, 28 травня, в центрах надання адміністративних послуг Харкова.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, скористатися новою послугою можуть молоді люди у віці від 14 до 18 років, які ще не отримали паспорт громадянина України.

В ході оформлення послуги в ID-паспорт також вноситься реєстраційний номер облікової картки платника податків. Послуга ID-14 надається безкоштовно, її можна заказати в дев'яти центрах адмінпослуг Харкова. Обов'язкова вимога до заявника - наявність прописки.

Зазначимо, до закінчення карантину послугу можна отримати за місцем звернення, а після його завершення - за місцем проживання.

Довідка. Впровадження комплексної послуги ID-14 реалізується Міністерством цифрової трансформації України, Державною міграційною службою України та Державною податковою службою за підтримки проєкту «SURGe» («Support to Ukraine's Reforms for Governance»), що фінансується Урядом Канади.