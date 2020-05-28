У адмінцентрах - зручна новація: запустили послугу ID-14 для підлітків

Нову послугу ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта громадянина України та номера платника податків, презентували сьогодні, 28 травня, в центрах надання адміністративних послуг Харкова.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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