27.05.2020 12:29

Харків'яни можуть замовити онлайн 15 довідок і послуг

Замовити 15 довідок або послуг онлайн жителі Харкова можуть на сайті «Портал електронних сервісів».



//city.kharkov.ua

За допомогою міського порталу можна всього за кілька хвилин отримати довідку про реєстрацію місця проживання, про склад сім'ї, отримати інформацію з реєстру кандидатів на участь у міських житлових програмах, замовити технічний паспорт в КП «БТІ» та ін.

Не так давно була введена нова послуга онлайн - замовлення довідки про місце проживання дитини.

Для оформлення послуг онлайн необхідно зареєструватися на «Порталі електронних сервісів» і внести необхідні дані.