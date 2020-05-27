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27.05.2020  12:29   

Харків'яни можуть замовити онлайн 15 довідок і послуг

Замовити 15 довідок або послуг онлайн жителі Харкова можуть на сайті «Портал електронних сервісів».


//city.kharkov.ua
За допомогою міського порталу можна всього за кілька хвилин отримати довідку про реєстрацію місця проживання, про склад сім'ї, отримати інформацію з реєстру кандидатів на участь у міських житлових програмах, замовити технічний паспорт в КП «БТІ» та ін.
 
Не так давно була введена нова послуга онлайн - замовлення довідки про місце проживання дитини.
 
Для оформлення послуг онлайн необхідно зареєструватися на «Порталі електронних сервісів» і внести необхідні дані.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  онлайн-сервисы, заказ в интернете, харьков, прозрачный офис, цнап, карантин
 
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