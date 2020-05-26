26.05.2020 13:41

У «Прозорих офісах» поновлюється надання усіх соціальних послуг

У зв'язку з ослабленням карантину «Прозорі офіси» та управління праці та соціального захисту населення Харкова відновлюють прийом відвідувачів для надання повного переліку послуг соціального характеру.



//city.kharkov.ua

Прийом заявників у «Прозорих офісах» і Регіональному центрі послуг буде здійснюватися виключно за попереднім записом через сайт або за телефонами Call-центру: (057) 725-03-33,(099) 725-03-33, (098) 725-03-33, (063) 725-03-33. Для отримання послуги необхідно прийти на прийом за 10 хвилин до зазначеного часу.

У районах, які не працюють у форматі «Прозорий офіс», потрапити на прийом до районних управлінь праці та соціального захисту населення також можна за попереднім записом. Записатися можна за такими посиланнями: