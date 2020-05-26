У «Прозорих офісах» поновлюється надання усіх соціальних послуг

У зв'язку з ослабленням карантину «Прозорі офіси» та управління праці та соціального захисту населення Харкова відновлюють прийом відвідувачів для надання повного переліку послуг соціального характеру.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. И вам окажутся по плечу любые достижения!
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
влажность:
давление:
ветер: