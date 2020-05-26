26.05.2020 12:36

На «Харківводоканалі» розрахували тарифи на майбутній рік

Відкриті слухання щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбулися сьогодні, 26 травня, у КП «Харківводоканал».



//city.kharkov.ua

У зв'язку з карантином захід провели онлайн в форматі zoom-конференції. У ньому взяли участь понад 30 осіб - представники підприємства, міської ради, громадськості.

Як повідомила заступник генерального директора - директор фінансово-економічного департаменту КП «Харківводоканал» Яна Хайло, до 1 червня підприємства України зобов'язані подати до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, розрахунки тарифів на 2021 рік.

У КП «Харківводоканал» пропонуються наступні тарифи:

на централізоване водопостачання:

- суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (водоканали) - 6,21 за 1 м³ (без ПДВ), 7,452 грн за 1 м³ (з ПДВ). Зростання - на 16,7%;

- населення та юросіб - 15,50 грн за 1 м³ (без ПДВ), 18,60 грн за 1 м³ (з ПДВ). Зростання - на 22,1%;

на централізоване водовідведення:

- суб'єктів господарювання в сфері ЦВО - 3,02 грн за 1 м³ (без ПДВ), 3,624 грн за 1 м³ (з ПДВ). Зростання - на 28,5%.

- населення та юросіб - 9,19 грн за 1 м³ (без ПДВ), 11,028 грн за 1 м³ (з ПДВ). Зростання - на 19,7%.

Яна Хайло зазначила, що при формуванні нових тарифів на підприємстві врахували прогнозний індекс зростання цін виробників промислової продукції, прогнозоване зростання прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір фонду оплати праці і відрахувань, - на 5,3%, збільшення витрат на електроенергію - на 18,7 %. Також у зв'язку зі зношеністю водопроводу (57,5%) і каналізаційних колекторів (79,9%) до вартості послуг включили кошти на ремонт фонду підприємства.

За словами директора фінансово-економічного департаменту, завдяки закупівлі електроенергії безпосередньо у оператора ринку підприємство й так утримує зростання тарифів на 7-8%.

«У витратній частині тарифів понад 45% складає вартість електроенергії. Наше підприємство - одне з перших в Україні отримало ліцензію на електроенергію, і ми закуповуємо її безпосередньо на ринку, а не у оператора. Це дозволило знизити зростання тарифів, але вартість електроенергії постійно зростає», - зазначила Яна Хайло.

Вона повідомила, що до початку літа підприємства країни подадуть розрахунки до НКРЕКП, і передбачається, що нові тарифи приймуть до кінця року.

Економіст нагадала, що їх встановлює не комунальне підприємство, а НКРЕКП.

«Згідно з нашими розрахунками, збільшення тарифів відбудеться у середньому на 21,2%, але це не догма. Документи розглянуть у Києві, і які тарифи будуть прийняті у грудні 2020-го або на початку 2021 року, ми не знаємо. Також регулятор має право коригувати тарифи, проводити актуалізацію, тобто самостійно збільшити або зменшити тарифи», - зазначила Яна Хайло.

Нагадаємо, що тарифи на водопостачання та водовідведення, які діють зараз, були прийняті 5 лютого 2020 року.