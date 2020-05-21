21.05.2020 12:21

Квіткове панно та різнобарвні змійки: озеленювачі прикрашають проспект Науки

Харківські озеленювачі продовжують прикрашати місто квітами.



://city.kharkov.ua

Зараз співробітники СКП «Харківзеленбуд» створюють квіткове панно на пр. Науки. Ранньою весною тут цвіли і тішили своєю красою тисячі тюльпанів. Зараз, коли рослини відцвіли, міські озеленювачі вирішили оновити квітники. Тепер комунальники висадять інші різнобарвні рослини і створять з них своєрідне панно.



Як повідомила ландшафтний дизайнер СКП «Харківзеленбуд» Олеся Гуцель, на пр. Науки розташовано дев'ять великих клумб від 50 до 200 м завдовжки, а також близько 10 маленьких острівців на пішохідних переходах. Загальна площа клумб становить 1,3 тис. кв. м. «Зараз ми садимо квіти на клумбі площею близько 300 кв. м. Тут буде висаджено близько 25 тис. квітів, два види колеуса - червоний і зелений, а також вкраплення з жовтого і лимонного тагетиса. Клумба матиме вигляд переплетення кольорових стрічок», - розповіла Олеся Гуцель.



За її словами, клумбу доповнять декоративними матеріалами - кольоровою тріскою та галькою. І волога, особливо в літню спеку, там буде зберігатися краще.



Крім того, скоро засадять ампельною петунією та декоративно-листяними рослинами термочашы, розміщені на стовпах у вигляді змійки. «Ми зробимо інсталяцію «змійки», яка так сподобалася харків'янам. Вона складається з 46 термочаш, в які ми висадимо квіти. Інсталяція заграє новими, яскравими фарбами, і харків'яни та гості нашого міста, думаю, оцінять нашу працю. Тому що ми стараємося для них з любов'ю, і наше місто буде таким же зеленим і квітучим, яким звикли його бачити жителі!» - зазначила ландшафтний дизайнер.