21 травня - день народження почесного харків'янина Наума Водовозова

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 21 травня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого будівельника України Наума Водовозова.
«Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народження! Бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, благополуччя та добра.
Нехай оптимізм та натхнення супроводжують Вас на життєвому шляху. Успіху Вам та здійснення усіх надій і сподівань», - сказано у привітанні міського голови.
Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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