20.05.2020 13:50

Харківських пенсіонерів навчають користуватися онлайн-послугами

Спеціалісти територіального центру соціальних послуг Холодногірського району навчають людей похилого віку користуватися соціальними мережами та онлайн-послугами.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у терцентрі, через коронавірус люди поважного віку мають утримуватися від соціальних контактів, тому з ним продовжили спілкуватися в телефонному режимі та онлайн.



Пенсіонери вдосконалюють знання, які отримали на заняттях Університету III віку на факультеті «Комп’ютерна граматика». Працівники денного відділення показали усім бажаючим, як використовувати соціальні мережі для спілкування та гаджети задля вирішення побутових проблем на карантині. Зокрема, як поповнити рахунок, сплатити за комунальні послуги, замовити доставку продуктів, викликати таксі, знайти відеоінструкції з рукоділля або подивитися улюблений фільм, який подобався в молодості.



«Адже вміння користуватися інтернетом допомагає урізноманітнити дозвілля, читати цікаві книги, слухати аудіокниги та аудіовистави, подорожувати музеями України та світу і знайти для себе багато нового, що зможе скрасити життя на карантині та після нього», - зазначили у терцентрі.



З більш детальною інформацією та контактами міських територіальних центрів можна ознайомитися на сайті Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.