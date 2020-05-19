19.05.2020 16:59

У Харкові вдосконалюють портал для підтримки підприємців

Про це сказано в Інформації про основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за I квартал 2020 року.



//city.kharkov.ua

На порталі «Підприємництво і споживчий ринок міста Харкова» додали нові розділи для допомоги бізнесменам.

Зокрема, на сайті створено окремий інформаційний розділ для бізнесу під час карантину, який містить актуальну офіційну інформацію і постійно оновлюється.

Також на порталі ведеться робота зі створення електронного сервісу «Онлайн-консультант», який надаватиме професійну підтримку підприємцям.

Завдяки цій роботі кількість відвідувачів веб-сайту постійно збільшується. Так, за перший квартал 2020 року сайтом скористалися понад 23 тис. осіб, що на 20% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.