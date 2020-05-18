18.05.2020 16:22

Роздільний збір сміття: у Харкові встановили перші контейнери (ФОТО)

Перший майданчик з контейнерами для роздільного збору сміття встановили на пр. Перемоги 66-к.



//city.kharkov.ua

Як розповів сьогодні, 18 травня, директор КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Юрій Суярко, найближчим часом такі контейнери з'являться і в інших мікрорайонах Олексіївки та Павлового Поля.

«Ми пропонуємо місцевим жителям сортувати сміття трьох видів - пластик, папір і скло. Контейнери влаштовані так, що відходи не вивалюються на землю, не розлітаються по навколишній території, і з них не так просто щось витягнути. Тут контейнери стоять уже пару тижнів, і ми кілька разів вивозили їхній вміст. Результати добрі: корисні відходи по пластику і ПЕТ-пляшках складають 60%, по паперу і упаковці - 75%, по склу - 90%. Це все ми додатково вручну сортуємо і продаємо, а гроші спрямовуються на ведення господарської діяльності підприємства», - пояснив Юрій Суярко.

Надалі планується впровадити систему роздільного збору відходів по всьому місту і запустити на новому сміттєпереробному комплексі сортувальну лінію, яка в автоматичному режимі сортуватиме цінні відходи.

«Ми ставимо такі контейнери, щоб зменшити кількість відходів, які потраплятимуть на новий полігон, який незабаром почне роботу. Роздільний збір сміття впроваджується саме з цією метою», - зазначив Юрій Суярко.