По вулиці Дерев'янка висаджують масштабний квітник

100-метровий квітник висаджують співробітники СКП «Харківзеленбуд» на схилі по вул. Дерев'янка.
Як повідомив начальник ділянки зеленого господарства СКП «Харківзеленбуд» Шевченківського району Павло Скотаренко, традиційно на цьому місті озеленювачі створюють з квітів напис «Ми любимо Харків». Всього площа клумби по вул. Дерев'янко становить 240 кв. м.
«Довжиною квітник близько 100 метрів. Висота літер - 5 м, а висота «серця» - 12 м. По контуру написи висаджені ірезина та альтернантера - близько 20 тис. квітів, а серце ми створимо з червоною петунії. Букви ми висадимо коралової петунією - буде дуже яскраво і красиво», - зазначив Павло Скотаренко.
Він додав, що складність даної композиції в тому, що букви знаходяться на схилі і висаджувати їх під кутом досить важко.
За словами Павла Скотаренка, цього тижня озеленювачі планують висадити не менше 12 тис. квітів. Після завершення роботи над клумбою комунальникам залишиться тільки доглядати за нею: поливати й удобрювати.
На підприємстві також зазначили, що на сьогоднішній день вже висаджені клумби по вул. Новгородській, вул. Космічній, біля кінотретра ім. Довженка. У планах озеленювачів - висадити клумби в районі канатної дороги, у Саржиному яру і на пр. Науки.
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