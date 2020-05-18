Главная Новости Общество По вулиці Дерев'янка висаджують масштабний квітник
18.05.2020  11:13   

По вулиці Дерев'янка висаджують масштабний квітник

100-метровий квітник висаджують співробітники СКП «Харківзеленбуд» на схилі по вул. Дерев'янка.


://city.kharkov.ua

Як повідомив начальник ділянки зеленого господарства СКП «Харківзеленбуд» Шевченківського району Павло Скотаренко, традиційно на цьому місті озеленювачі створюють з квітів напис «Ми любимо Харків». Всього площа клумби по вул. Дерев'янко становить 240 кв. м.

«Довжиною квітник близько 100 метрів. Висота літер - 5 м, а висота «серця» - 12 м. По контуру написи висаджені ірезина та альтернантера - близько 20 тис. квітів, а серце ми створимо з червоною петунії. Букви ми висадимо коралової петунією - буде дуже яскраво і красиво», - зазначив Павло Скотаренко.

Він додав, що складність даної композиції в тому, що букви знаходяться на схилі і висаджувати їх під кутом досить важко.

За словами Павла Скотаренка, цього тижня озеленювачі планують висадити не менше 12 тис. квітів. Після завершення роботи над клумбою комунальникам залишиться тільки доглядати за нею: поливати й удобрювати.

На підприємстві також зазначили, що на сьогоднішній день вже висаджені клумби по вул. Новгородській, вул. Космічній, біля кінотретра ім. Довженка. У планах озеленювачів - висадити клумби в районі канатної дороги, у Саржиному яру і на пр. Науки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  клумба, зеленстрой, харьков, склон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.04 Общество Возле ХНАТОБа и на Мемориале Славы высадили первые в этом году клумбы 03.07 ЖКХ Возле кинотеатра имени Довженко появились национальные орнаменты из цветов (ФОТО)   20.06 ЖКХ В саду Шевченко создают новые клумбы с лебедями, маками и яркими узорами (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 