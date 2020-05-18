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18.05.2020  09:42   

Почесна харків'янка Алла Коваленко відзначає день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес 16 травня, привітав з днем ​​народження Героя України, Почесного громадянина міста Харкова, генерального директора Харківської бісквітної фабрики Аллу Коваленко.


://city.kharkov.ua

«Ви - шанована людина, мудрий керівник і професіонал. Запорукою Вашої багаторічної успішної роботи стали високе почуття відповідальності і широка компетентність. Переконаний, що невичерпна життєва енергія та відданість своїй справі надихають усіх, хто працює поруч з Вами.

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя і нових звершень!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный житель, харьков, кернес, поздравления
 
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