Главная Новости Общество Ночной дождь не смог до конца очистить грязный воздух на Алексеевке и Новых домах (КАРТА)
18.05.2020  08:27   

Ночной дождь не смог до конца очистить грязный воздух на Алексеевке и Новых домах (КАРТА)

Понедельник начался с активного загрязнения воздуха на Алексеевке, новых домах и Рашкиной даче


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Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде  жилых массивов  Харьков подобрался к нижнему пределу умеренной (желтой) отметки. 

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полуночи и к утру понедельника загрязнение воздуха не снизилось.

Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны. Самой "чистой" оказалась Салтовка, где уровень загрязненности не покидал "зеленую" зону.

Тэги:  воздух, загрязнение, харьков
 
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