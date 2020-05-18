18.05.2020 08:27

Ночной дождь не смог до конца очистить грязный воздух на Алексеевке и Новых домах (КАРТА)

Понедельник начался с активного загрязнения воздуха на Алексеевке, новых домах и Рашкиной даче



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Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде жилых массивов Харьков подобрался к нижнему пределу умеренной (желтой) отметки.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полуночи и к утру понедельника загрязнение воздуха не снизилось.

Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны. Самой "чистой" оказалась Салтовка, где уровень загрязненности не покидал "зеленую" зону.