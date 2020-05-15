15.05.2020 17:41

У Харкові нагородили переможця конкурсу молодіжних креативних проектів (ФОТО)

Нагородження переможця конкурсу креативних проєктів «Create Kharkiv» відбулося сьогодні, 15 травня 2020 року, в Харкові.



//city.kharkov.ua

Нагадаємо, всього на конкурс було подано 113 проєктів у чотирьох номінаціях: «Дизайн середовища», «Fashion дизайн», «Архітектура та містобудування», «Візуальне мистецтво». 25 квітня відбулася онлайн-трансляція фіналу конкурсу, на якому було представлено 26 кращих проєктів.

Начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів міської ради Вікторія Грецька-Миргородська зазначила, що аналогів подібного конкурсу в Україні ще не було. Це унікальна можливість відкрити для країни креативну молодь, а для молоді - отримати нові можливості розвитку.

«Цей конкурс - лише початок великого шляху, яким ми йдемо, формуючи кластер креативних індустрій. Це пілотний проєкт, і інтерес, який ми до нього бачимо з боку харків'ян, говорить про те, що ми взяли правильний вектор. В майбутньому на нас чекає фестиваль креативних індустрій, в якому ця тема буде розкрита ще ширше, і буде ще багато цікавого», - повідомила Вікторія Грецька-Миргородська.

Гран-прі конкурсу завоював Дмитро Бистров з проєктом «Журнальний стіл «Хвиля». Головним призом стала грошова винагорода від партнера конкурсу в розмірі 20 тис. грн, яку йому сьогодні вручили.

Як зазначив переможець, завдяки участі в конкурсі він отримав нові професійні навички. «Участь у цьому конкурсі, несподівано для мене, обернулася придбанням абсолютно нових навичок і, врешті-решт, перемогою. Дуже вдячний всім організаторам, кураторам, шановному журі та спонсорам конкурсу за вашу роботу і підтримку. Сподіваюся, що міський конкурс креативних проєктів стане щорічною традицією Харкова на багато років», - сказав Дмитро Бистров.

Зазначимо, що спочатку планувалося, що переможець отримає в якості подарунка подорож на одну з міжнародних подій у сфері креативних індустрій, але через карантин було вирішено заохотити його спонсорською винагородою.

Як підкреслила Вікторія Грецька-Миргородська, управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів планує і надалі підтримувати зв'язок з переможцями і втілювати в життя креативні ідеї талановитої молоді.

Конкурс пройшов за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.